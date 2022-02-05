Природный пожар в Хасанском районе Приморья локализован на площади 1 тыс. га

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Природный пожар в Хасанском районе Приморского края, который возник в ночь на пятницу, локализован на площади 1 тыс. га, сообщает в субботу пресс-служба правительства региона.

Это первый в 2022 году крупный природный пожар в Приморском крае. Огонь находился в 500-1 000 метрах от поселка Зарубино, но жилье удалось защитить.

"По информации краевого министерства ГОЧС, тушение природного пожара в Хасанском районе продолжается. В ликвидации огня задействованы более 20 человек и несколько единиц техники - краевые пожарные, лесоохрана. Площадь пожара составляет примерно тысячу гектаров, он локализован. Угрозы населенным пунктам нет", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, площадь активного горения составляет около 150 га, остальное - уже выгоревшие участки.

Ранее начальник "Примгидромета" Борис Кубай сообщил ТАСС, что установившаяся в Приморском крае теплая погода вместе с почти полным отсутствием снега в южных районах края существенно повышает риск возникновения природных пожаров уже в феврале. Лесные пожары в Приморье ежегодно охватывают площадь в десятки тысяч гектаров. Сезон обычно начинается в середине марта, но в 2019 году первые природные возгорания начались уже в январе.