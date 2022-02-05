При пожаре в Челябинской области погибли три человека

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел ночью в квартире в многоквартирном жилом доме в Озерске Челябинской области. В результате погибли трое человек, еще один пострадал, сообщили в субботу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В ночное время поступило сообщение о пожаре в квартире на шестом этаже многоквартирного жилого дома (девятиэтажный, коридорного типа) по адресу: Озерск, улица Октябрьская. По прибытии происходило горение мебели и б/у вещей на площади 30 кв. м, сильное задымление в подъезде. На пожаре погибли три человека (взрослые, мужчины), пострадал один человек (женщина, отравление продуктами горения). <…> Пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Уточнятся, что сотрудники МЧС по маршевым лестницам эвакуировали 20 человек, в том числе двоих детей, еще семеро, среди которых двое детей, - по автолестнице.