После гибели рабочего под лавиной на Сахалине возбудили уголовное дело

ТАСС, 5 февраля. Следственные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту гибели человека при сходе лавины в Углегорском районе Сахалинской области, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"По факту схода снежных масс при производстве работ по демонтажу водопроводной трубы, находящейся на территории одного из угледобывающих предприятий района, в результате чего один работник погиб, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ", - говорится в сообщении.

При расследовании дадут оценку действиям лиц, ответственных за безопасность проведения работ, а также примут меры профилактического характера.

Сход лавины произошел, когда четверо рабочих производили демонтаж трубы на территории Солнцевского угольного разреза. В результате двое из них оказались под снегом, один из них погиб.