На Кубани остаются подтопленными 11 населенных пунктов

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Спасатели откачали около 97 тыс. кубометров воды с подтопленных при паводке территорий, в регионе остаются подтоплены 11 населенных пунктов, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в субботу.

"С начала работ по ликвидации последствий подтоплений полностью освобождены от воды 13 населенных пунктов в четырех муниципальных образованиях: Краснодаре, Темрюкском, Северском и Славянском районах. В 11 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях края остаются подтопленными 885 придомовых территорий и 287 домовладений. Число подтопленных придомовых территорий за прошедшие сутки снизилось на 53", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Славянском районе в трех населенных пунктах - Славянске-на-Кубани, станицах Анастасиевской и Петровской - остаются подтопленными 724 придомовые территории, 246 домовладений. В Северском районе в двух населенных пунктах - станице Северской и поселке Афипском - подтоплено 85 придомовых территорий, 41 домовладение, в муниципалитете освободили от воды четыре участка дорог, движение открыли по всем направлениям. В этом районе продолжает работу аэромобильная группировка.

В Красноармейском районе в пяти населенных пунктах - селах Полтавская и Трудобеликовское, станицах Чебургольской, Ивановской и Октябрьской - подтопило 75 придомовых территорий, в дома вода не заходила. Эвакуация населения не проводилась.

В двух пунктах временного размещения остаются 22 человека. Работа 45 оценочных комиссий продолжается в трех муниципальных образованиях края - Славянском, Красноармейском и Северском районах. Для откачки воды привлекли 178 единиц специальной техники и оборудования. За сутки откачали порядка 97 тыс. кубометров. Всего в ликвидации последствий подтоплений на территорий края задействовали группировку в количестве 479 человек и 219 единиц техники.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег, мокрый снег, в некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один м. Сейчас снег в Краснодарском крае тает.