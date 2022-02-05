В Сургуте задержали посетителя офиса, напавшего с ножом на двух человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Мужчина напал с ножом на сотрудников офиса в здании гостиницы "Маяк" в Сургуте при оформлении документов, пострадавших госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В офисе гостиницы "Маяк" мигрант напал с ножом на двух своих соотечественников. Оформляя документы, он с кем-то громко говорил по телефону и выражался грубой нецензурной бранью. Заполнявший бумаги сотрудник фирмы сделал замечание, и мужчина ударил его ножом. Коллега раненого попытался обезвредить нападавшего, преступник ранил и его, после чего скрылся", - рассказал собеседник агентства.

По его данным, мужчина пришел в офис вместе с женой и ребенком для оформления документов для сдачи экзамена в УФМС.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МВД, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", мужчину задержали.