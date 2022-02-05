Ректору вуза в Смоленске продлили арест по делам о растрате и злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 5 февраля. Суд на три месяца продлил арест ректору Смоленского госуниверситета спорта Георгию Грецу по уголовным делам о растрате более 1,5 млн рублей и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Смоленской области.

"Ленинский районный суд Смоленска с учетом позиции прокурора продлил ректору университета и директору бассейна университета срок содержания под стражей на три месяца", - говорится в сообщении.

Установлено, что ректор университета с июня 2020 по июнь 2021 года похитил свыше 1,5 млн рублей. Кроме того, в ходе прокурорской проверки выявлены факты незаконного подключения майнинговой фермы, расположенной на территории университета, к электрическим сетям вуза. Ущерб от ее организации, нанесенный образовательному учреждению, превысил 4 млн рублей. Также выявлены факты незаконного использования помещений общежития университета под размещение кулинарной студии, комнаты квестов и организации, осуществляющей оказание образовательных услуг.

Ректор Смоленского государственного университета спорта Георгий Грец стал фигурантом уголовных дел по разным составам преступлений, он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), обвиняется в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).