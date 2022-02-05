Жителя Челябинской области задержали по подозрению в убийстве двухлетнего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту смерти двухлетнего ребенка в Троицке Челябинской области. В убийстве девочки подозревается сожитель ее матери, мужчину задержали, сообщили в субботу в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

По данным следствия, ночью 4 февраля 2022 года в квартире одного из домов Троицка подозреваемый при бытовом конфликте с сожительницей попытался нанести ей удар ножом, в этот момент на ее руках находилась двухлетняя дочь. Мужчина задел ножом ребенка, который впоследствии скончался в больнице.

"Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего", ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ "Покушение на убийство", - говорится в сообщении.