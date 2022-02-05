Родители ребенка, на которого упала глыба льда в Химках, отказались от госпитализации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Родители ребенка, на которого упала глыба с козырька частной клиники, отказалась от госпитализации малыша. При осмотре врачи не обнаружили у ребенка травм, гематом или ссадин, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.

Областная прокуратура организовала проверку по этому факту.

"Вчера около 18:00 поступило сообщение о том, что при выходе из частной клиники "Никсор Клиник", расположенной на первом этаже жилого 25-этажного дома по адресу: Химки, улица Молодежная, дом 52, на мужчину(с его слов) с коляской упала с козырька наледь со снегом. Оперативно дом был обследован, он имеет плоскую кровлю, что исключает образование сосулек, также не было наледи на балконах и кондиционерах, только незначительное количество снега на козырьке входной группы клиники. Фотографии дома сделали через час после сообщения о происшествии", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что мужчина не пострадал, ребенка 2020 года рождения, находившегося в коляске, доставили в Люберецкую больницу и обследовали.

"Травм, гематом или ссадин врачами обнаружено не было. От госпитализации родители отказались", - говорится в сообщении.