Полиция пресекла оборот нелегальных сигарет на 1 млн рублей в торговой точке в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли незаконный оборот немаркированной табачной продукции в торговой точке в Челябинске - в боксе на одном из рынков города изъяли более 10,6 тыс. пачек на сумму свыше 1 млн рублей, сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

"Задержан ранее не судимый местный житель 1972 года рождения, являющийся индивидуальным предпринимателем, который в арендованном боксе на одном из рынков в Ленинском районе осуществлял реализацию немаркированной табачной продукции. В ходе проверочных мероприятий из торговой точки полицейскими изъято более 10,6 тыс. пачек нелегальной табачной продукции на сумму свыше 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

По признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации" возбудили уголовное дело. По ней подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.

"Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, организовавших изготовление и поставку продукции", - отметили в пресс-службе.