СМИ: жители столицы Мадагаскара укрываются в городских убежищах от циклона "Батсираи"

ПРЕТОРИЯ, 5 февраля. /ТАСС/. Многие жители столицы Мадагаскара города Антананариву укрылись во второй половине дня в субботу в специально созданных властями убежищах в связи с приближением тропического циклона "Батсираи". Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

По ее словам, зародившийся в Индийском океане циклон "Батсираи" достигнет восточного побережья Мадагаскара около 18:00 по местному времени (совпадает с мск). Скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 200 км/ч. Город Антананариву, численность населения которого составляет 3,5 млн человек, находится в 160 км от восточного побережья острова.

Глава Красного Креста Мадагаскара Андониайна Ратсимаманга заявила накануне, что тропический циклон представляет угрозу для 4,4 млн жителей восточных районов страны.

Циклон "Батсираи" прошел 2 февраля в 130 километрах от острова Маврикий, однако тысячи домов остались без электричества из-за нарушения работы сетей, вызванного сильными ливнями и шквалистым ветром.

В минувшем январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли 18 и 20 человек соответственно.