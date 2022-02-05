СУХУМ, 5 февраля. /ТАСС/. Большая часть Абхазии осталась без энергоснабжения из-за отключения воздушной линии "Псоу", сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"Произошло отключение ВЛ "Псоу" на территории Российской Федерации, сработала система аварийной защиты. Без подачи электроэнергии осталась большая часть Абхазии", - говорится в сообщении.

На данный момент поэтапно восстанавливается энергоснабжение в регионах оставшихся без подачи электроэнергии.

С декабря из-за энергодефицита в Абхазию электроэнергия поставляется из РФ по ВЛ "Псоу". Российским светом запитаны Сухум и западная Абхазия, восточная часть получает электроэнергию из ИнгурГЭС.