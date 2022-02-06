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На восточном побережье Сахалина зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Предварительно, пострадавших и разрушений нет

ТАСС, 6 февраля. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в воскресенье на восточном побережье Сахалина, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"6 февраля в 08:18 (00:18 мск) зарегистрировано землетрясение в акватории Охотского моря, в 15 км северо-восточнее села Вал. Магнитуда сейсмособытия составила 5,2, глубина 15 км. Землетрясение ощутили жители города Оха, сел Восточное, Тунгор, Эхаби, Вал и пгт. Ноглики. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Оперативными группами администрации и местных пожарно-спасательных гарнизонов проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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РоссияСахалинская область
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