В Краснодарском крае значительно снизилось количество подтопленных домов

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Количество подтопленных домов значительно сократилось за сутки в Славянском, Северском и Красноармейском районах Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе МЧС России.

"От воды освободились 427 придворовых территорий и 144 дома. Вода полностью ушла из 17 населенных пунктов", - отметили в министерстве. Подтопленными остаются 458 придомовых территорий, 143 дома в семи населенных пунктах. При этом в Крымском, Темрюкском районах и Краснодаре подтопленных объектов нет.

Спасатели продолжают откачивать воду и помогать местным жителям. Всего с начала работ откачали около 980 тыс. кубометров воды, оказали адресную помощь 194 гражданам. В двух пунктах временного размещения находятся 30 человек, продолжается работа 46 оценочных комиссий в Славянском, Красноармейском и Северском районах.

С конца января в Краснодарском крае местами идет снег, мокрый снег, в некоторых населенных пунктах уровень снежного покрова достигал почти исторического максимума и превышал один метр. Сейчас снег в Краснодарском крае тает.