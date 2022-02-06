В Подмосковье обнаружили квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили квадроцикл пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"На дне реки обнаружен квадроцикл, его пока не подняли", - сказал собеседник агентства. В поиске пропавшего Ялунина задействовали водолазов, которые выполнили четыре погружения. Среди них специалисты центра "Лидер" МЧС России.

70-летний Ялунин вечером 5 февраля отправился на квадроцикле в Одинцовском районе в сторону церкви. В районе села Козино обнаружили следы квадроцикла, ведущие к реке Москве. В месте, где заканчиваются следы (10 м от берега), на водоеме образовался разлом льда, площадь которого соответствует размерам квадроцикла. Все это указывает на то, что мужчина провалился под лед.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, по факту происшествия началась доследственная проверка, на месте разлома льда работают следователи.

Владимир Ялунин с августа 1998 по декабрь 2004 года возглавлял Главное управление исполнения наказаний Минюста России. С декабря 2004 по август 2006 года он был заместителем министра юстиции.