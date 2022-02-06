В Пятигорске загорелась крыша жилого дома в центре города

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Возгорание произошло на крыше жилого дома в Пятигорске, людей эвакуировали. Об этом сообщил глава города-курорта Дмитрий Ворошилов.

"Загорелась крыша жилого дома по адресу ул. Братьев Бернардацци, д. 2. Пожарные работают, люди из здания эвакуированы", - написал Ворошилов в Instagram.

По его словам, пожарные стараются не допустить распространения огня на соседние здания.

По данным ГУ МЧС, загорелась мансардная надстройка трехэтажного жилого многоквартирного дома на площади 270 кв. м.

"Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями проведена эвакуация 10 человек. Эвакуация [из соседних зданий] продолжается. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

На месте работают 56 человек и 19 единиц техники.