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МЧС предупредило об опасности схода лавин в горах Адыгеи

По прогнозу, опасность вероятна с 6 по 9 февраля

МАЙКОП, 6 февраля. /ТАСС/. Лавиноопасность в горах Адыгеи прогнозируется с 6 по 9 февраля. Об этом в воскресенье сообщается на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Росгидромета, в период с 6 по 9 февраля 2022 в горах Республики Адыгея выше 2 тыс. м лавиноопасно. Главное управление МЧС России по Республике Адыгея обращает внимание жителей и гостей региона на необходимость соблюдения мер безопасности", - говорится в сообщении.

Рекомендуется воздержаться от выхода в горы в снегопад и непогоду, следить за изменениями погоды, находясь в горах.

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