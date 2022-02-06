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По факту нападения бездомных собак на пенсионерку под Рязанью началась проверка

Пострадала 70-летняя женщина

ТАСС, 6 февраля. Следственные органы начали проверку по факту нападения бездомных собак на 70-летнюю женщину в поселке Искра Рязанской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления СК России по региону.

"Рязанским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка по факту нападения безнадзорных животных на пожилую женщину в поселке Искра Рязанского района", - сказала собеседница агентства.

Пока неизвестно, насколько тяжелые травмы получила женщина.

По данным местных СМИ, на пенсионерку напала стая бездомных собак. Женщине понадобилась медицинская помощь, ее доставили в медучреждение.

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