На Кубани полностью ликвидировали подтопления в одном из пострадавших районов

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Полностью освобождены от воды населенные пункты Северского района Краснодарского края, где из-за сильных осадков и таяния снега оказались подтопленными несколько районов. Об этом в воскресенье журналистам сообщили в региональном ГУ МЧС.

"В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с подтоплением территорий. <…> В Северском районе полностью освобождены от воды ранее подтопленные населенные пункты. В пункте временного размещения в станице Северской находятся 15 человек", - говорится в сообщении.

С 21 января на части Краснодарского края оказывал воздействие комплекс неблагоприятных метеорологических явлений с выпадением обильных осадков преимущественно в виде снега. Позднее температура воздуха увеличилась, началось активное таяние снега. В Славянском, Красноармейском и Северском районах введен режим ЧС. Ранее сообщалось, что количество подтопленных домов значительно сократилось за сутки в Славянском, Северском и Красноармейском района.

По данным регионального управления МЧС, в Славянском и Красноармейском районах края работы по ликвидации подтоплений продолжаются. В Красноармейском районе в двух населенных пунктах остаются подтопленными 49 территорий, в Славянском районе в трех населенных пунктах - 379 придомовых территорий и 136 домовладений. В пункте временного размещения остаются 12 человек.