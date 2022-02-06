Министра туризма Ставрополья арестовали по делу о превышении полномочий

СТАВРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ставрополя отправил под арест министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, подозреваемого в превышении должностных полномочий при заключении контракта на проведение фестиваля фейерверков. Мера пресечения избрана до 4 апреля, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела и личность подозреваемого, избрать более мягкую меру пресечения не представляется возможным. В судебном заседании прокурором дано заключение о необходимости взять под стражу министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края. Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца [- до 4 апреля 2022 года]", - сообщил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов выявили нарушения закона о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В этой связи в отношении министра возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий"). В 2021 году министерство заключило контракт на проведение фестиваля фейерверков. Фактически его предметом были услуги, оказанные министерству еще в 2020 году. При формировании стоимости контракта в 2021 году коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость необоснованно завышена в 10 раз. В результате бюджету Ставрополья причинен ущерб в размере более 25,1 млн рублей.