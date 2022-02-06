В Калужской области произошло три ДТП с участием шести машин

ТАСС, 6 февраля. Три аварии с участием шести автомобилей произошло в воскресенье днем на 118-м км автодороги М3 "Украина" в Малоярославецком районе Калужской области. В одном из ДТП, предположительно, пострадал ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, произошло три ДТП, два - с материальным ущербом, одно, предположительно, - с пострадавшим. Всего в этих трех ДТП участвовали шесть машин", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, в одном из ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения. Он был доставлен в больницу в Обнинске. Угрозы его жизни нет.

По факту случившегося организована прокурорская проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Причины ДТП уточняются.