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В Калужской области произошло три ДТП с участием шести машин

Пострадал ребенок

ТАСС, 6 февраля. Три аварии с участием шести автомобилей произошло в воскресенье днем на 118-м км автодороги М3 "Украина" в Малоярославецком районе Калужской области. В одном из ДТП, предположительно, пострадал ребенок, сообщили ТАСС в пресс-службе управления МВД России по региону.

"По предварительной информации, произошло три ДТП, два - с материальным ущербом, одно, предположительно, - с пострадавшим. Всего в этих трех ДТП участвовали шесть машин", - сказал собеседник агентства.

Предварительно, в одном из ДТП пострадал ребенок 2013 года рождения. Он был доставлен в больницу в Обнинске. Угрозы его жизни нет.

По факту случившегося организована прокурорская проверка, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона. Причины ДТП уточняются.

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РоссияКалужская область
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