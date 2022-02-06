В шахте Яковлевского ГОК под Белгородом погиб проходчик

ТАСС, 6 февраля. Проходчик погиб в субботу вечером в результате несчастного случая в шахте Яковлевского горнообогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области, по факту случившегося прокуратура региона начала проверку. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратурой области организована проверка по факту произошедшего 5 февраля вечером на Яковлевском ГОК на глубине 370 метров несчастного случая на производстве, в результате которого погиб 45-летний проходчик подрядной организации. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и промышленной безопасности на опасных производственных объектах", - говорится в сообщении.

В воскресенье директор Яковлевского ГОК Денис Голубничий выразил соболезнования семье погибшего. "Вчера произошло печальное событие. В нашей шахте погиб сотрудник подрядной организации. Выражаем глубочайшие соболезнования семье погибшего", - написал на своей странице во "ВКонтакте" Голубничий. Он также сообщил, что руководство комбината разбирается в причинах произошедшего.