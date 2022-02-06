В Краснодаре около 1,7 тыс. человек остались без света из-за аварии на подстанции

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Электроэнергию отключили из-за аварии на подстанции более чем в 300 частных домах Краснодара, где проживают 1,7 тыс. человек, в том числе 550 детей. Об этом в воскресенье сообщается на странице городской единой дежурно-диспетчерская службы в Instagram.

"На единый номер вызова экстренных оперативных служб 112 <...> поступило сообщение об аварийном отключении электроэнергии по адресам: улицы Короткая, Новая, Просторная, Вязовая, Вишневая, Открытая, Родниковая, Юбилейная, Прикубанский ВО (внутригородской округ - прим. ТАСС). Количество жилых домов - 323 частных дома. Количество населения - 1 700 человек (из них 550 детей)", - говорится в сообщении.

Социально значимых объектов среди оставшихся без света нет. Причина отключения - повреждение на трансформаторной подстанции, из-за этого было отключено 11 трансформаторных подстанций. Восстановить свет обещают в течение 4-5 часов.