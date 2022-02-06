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На трассе "Крым" в Тульской области около 30 автомобилей попали в ДТП

Среди пострадавших трое детей

ТАСС, 6 февраля. ДТП с участием около 30 автомобилей произошло в Заокском районе Тульской области, есть пострадавшие, среди них трое детей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры региона.

"Сегодня, 6 февраля 2022 года, в районе 18:00, на автодороге М-2 "Крым" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", - говорится в сообщении.

Прокуратурой области начата проверка. На место происшествия выехал прокурор Заокского района Дмитрий Шлаев.

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