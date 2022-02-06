Полиция Петербурга проверит инцидент с пешеходом, которого сбил автобус

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга проводят проверку по факту ДТП на перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта Васильевского острова, сообщила журналистам в воскресение пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"06.02.2022 около 15:40 на перекрестке Кадетской линии и Среднего проспекта Васильевского острова 36-летний пешеход попытался перейти проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате его сбил проезжавший автобус. Пешеход госпитализирован в больницу в удовлетворительном состоянии. Проводится проверка по факту ДТП", - говорится в сообщении.

Видео происшествия попало в интернет. На нем можно увидеть, как мужчина долго топчется посреди дороги вне зоны действия пешеходного перехода. Результатом этих действий стало ДТП. Автобус не успел затормозить и сбил неуверенного пешехода. Водитель автобуса после ДТП поспешил на помощь к пострадавшему.