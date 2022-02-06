В Болгарии водителя автобуса считают виновным в аварии, в которой погибли 45 человек

СОФИЯ, 6 февраля. /ТАСС/. Водитель автобуса, авария которого в ноябре прошлого года в Болгарии повлекла гибель 45 пассажиров, в том числе 11 детей, виновен в этом ДТП. К такому выводу пришли следователи. Свои выводы руководители следствия Марин Маринов и Станимир Карапетков представили в воскресенье в интервью телеканалу Nova.

"Ответственность лежит на водителе автобуса, со стороны которого зафиксированы минимум два нарушения - мы доказали, что он двигался со скоростью 108 км в час при разрешенной скорости 90 км в час и утратил контроль над транспортным средством", - сообщили руководители следствия

Авария автобуса из Северной Македонии произошла 23 ноября ночью на 31-м километре автомагистрали "Струма" в непосредственной близости от болгарской столицы. По данным следствия, туристический автобус, возвращавшийся в Скопье из Турции, на мокрой дороге сначала ударился о дорожное ограждение, а потом загорелся. Погибли 45 человек, семь пассажиров с травмами и ожогами были госпитализированы. Среди погибших граждане Северной Македонии, Сербии и Бельгии. Семи пассажирам - двум женщинам и пятерым мужчинам - удалось разбить стекло и выбраться из горевшего автобуса.