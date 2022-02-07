AFP: число жертв тропического циклона "Батсираи" на Мадагаскаре выросло до 10

ТАСС, 7 февраля. Тропический циклон "Батсираи" на Мадагаскаре унес жизни по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse со ссылкой на представителя властей островного государства Паоло Эмилио Рахолинариво.

По его словам, по предварительным данным, погибли не менее 10 человек. Он также сообщил, что около 48 тыс. жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в специально созданных убежищах. Ранее агентство сообщало о шести погибших.

Между тем сила ветра в эпицентре циклона "Батсираи" существенно упала, когда он достиг побережья островного государства. При зарождении циклона в Индийском океане порывы ветра в его центральной части достигли 66 м/с. Однако при приближении к восточному побережью Мадагаскара они сократились до 22-30 м/с. Циклон принес обильные дожди, что вызывает сейчас на востоке острова наводнения и оползни.

Согласно прогнозу метеорологов, циклон движется в юго-западном направлении и пока не грозит континентальной части Африки.

В январе Мадагаскар уже испытал на себе удары тропического шторма "Ана", погибли, по данным властей, 58 человек. Затем шторм продолжил свое движение на восток, обрушившись на Мозамбик и Малави. Из-за его последствий в этих странах погибли соответственно 18 и 20 человек.