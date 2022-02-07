На Сахалине отстранили от должности министра экономического развития

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский, обвиняемый по уголовному делу о халатности при исполнении должностных полномочий, в понедельник отстранен от должности в связи с ведением служебного расследования, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение отстранить руководителя регионального профильного ведомства на время служебного расследования. В отношении Алексея Успенского передано в суд уголовное дело в связи с ненадлежащим исполнением своих должностных обязанностей в 2018 году", - рассказали в пресс-службе правительства области.

По данным пресс-службы, исполнять обязанности областного министра экономического развития будет его первый заместитель Марина Аглиулина.

В результате незаконных действий обвиняемого бюджету Сахалинской области причинен ущерб в размере более 96 млн руб. В ходе расследования уголовного дела заместителем прокурора области к Успенскому заявлен гражданский иск.