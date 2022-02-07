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В ДТП в Хабаровске получили травмы четыре человека, в том числе двое детей

Авария произошла с участием двух легковых автомобилей

ХАБАРОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы в ДТП с участием двух легковушек в Хабаровске. Об этом в понедельник сообщила Госавтоинспекция Хабаровского края.

"Водитель, управляя транспортным средством "Ниссан Скайлайн" <...>, не обеспечил постоянный контроль за движением, потерял управление и, выехав на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с транспортным средством "Хонда Фит Гибрид", движущимся во встречном направлении", - говорится в распространенном сообщении. Уточняется, что ДТП произошло накануне вечером.

По данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали четыре человека: 30-летний мужчина, 39-летняя женщина, два ребенка пяти и 16 лет.

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