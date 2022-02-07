В Новой Москве мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчину с огнестрельным ранением обнаружили на улице в Новой Москве, он госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в понедельник на улице в Новой Москве прохожие обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. По предварительным данным, неизвестные выбросили его из автомобиля, после чего скрылись. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.