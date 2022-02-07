{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Новой Москве мужчину с огнестрельным ранением выбросили из машины

Его госпитализировали в тяжелом состоянии

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчину с огнестрельным ранением обнаружили на улице в Новой Москве, он госпитализирован. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"Утром в понедельник на улице в Новой Москве прохожие обнаружили мужчину с огнестрельным ранением. По предварительным данным, неизвестные выбросили его из автомобиля, после чего скрылись. Пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время обстоятельства случившегося устанавливаются.

Теги
Россия
На Кубани в 10 раз сократилось число подтопленных придомовых территорий
За время паводка последствия полностью ликвидированы в 19 населенных пунктах
Читать полностью