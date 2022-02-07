В Хакасии отец-наркоман ударил ножом двухлетнего сына

ТАСС, 7 февраля. Жителя Хакасии подозревают в покушении на убийство собственного сына. Отец ударил ребенка ножом в грудь, сообщили журналистам в управлении Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство 2-летнего ребенка. Отец пострадавшего мальчика подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии")", - рассказал представитель ведомства.

По версии следствия, 24-летняя жительница Абакана вместе с двухлетним ребенком пришла к бывшему мужу в гости, чтобы мужчина повидался с ребенком. Отец ребенка вышел покурить, а когда вернулся, взял складной нож и дважды ударил им в грудь мальчика. Женщина вместе с ребенком выскочила из квартиры и обратилась за помощью к соседям. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Сейчас его жизнь вне опасности.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Сейчас он задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.