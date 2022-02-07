Под Волгоградом нефтепродуктами загрязнили зону охраны месторождения минеральных вод

ВОЛГОГРАД, 7 февраля. /ТАСС/. Превышение содержания в почве нефтепродуктов в 53,3 раза было зафиксировано в зоне охраны Дубовского месторождения минеральных вод в Волгоградской области на территории санатория "Дубовка". Об этом сообщает Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

"Росприроднадзор с органами МВД выявил факт причинения ущерба почве в зоне охраны Дубовского месторождения минеральных вод Волгоградской области. <…> По результатам проведенных лабораторных исследований установлено превышение содержания в почве нефтепродуктов в 53,3 раза. Общая площадь захламленной территории составила порядка 1 000 кв. м, объем сброшенных на почву отходов - 1 800 куб. м", - сказали в управлении, добавив, что нарушения были установлены по результатам надзорных мероприятий по исполнению законодательства в области обращения с отходами производства и потребления на территории санатория "Дубовка".

Сообщается, что проверка установила несанкционированный сброс строительных отходов на особо охраняемой природной территории регионального значения. Причиненный почве вред составил более 139 млн рублей. Известно, что деятельность на указанном земельном участке по договору аренды осуществляет московская компания ООО "ФортРивьера". Обстоятельства произошедших нарушений продолжают устанавливать.

"В части оценки действий должностных лиц по наличию признаков уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. ст. 246, 247, 254 УК РФ, материалы переданы в органы МВД и природоохранной прокуратуры", - добавили в надзорном органе.