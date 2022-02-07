В Мурманской области изъяли свыше 600 кг камчатского краба

МУРМАНСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району изъяли незаконно добытого камчатского краба в Мурманской области общим весом более 600 кг на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арктического Погрануправления.

"Предварительный ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам Российской Федерации, составил свыше 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

По словам представителей Погрануправления, у браконьеров изъяты 572 комплекта конечностей камчатского краба общим весом более 600 кг.