Полиция провела проверку в офисах экс-кандидата в депутаты ГД в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия в офисах агентства недвижимости "Вариант" в Северодвинске Архангельской области, генеральным директором которого является экоактивист, бывший кандидат в депутаты Госдумы и намеревавшийся баллотироваться в губернаторы области Олег Мандрыкин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Проведены проверочные мероприятия в офисах агентства недвижимости "Вариант", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил об обысках в офисах агентства недвижимости, о которых заявил сам Мандрыкин, однако он сам пока не ответил на запрос ТАСС.

Мандрыкин является бизнесменом и активистом движения "Чистый Север 29". В 2020 году он подавал в региональный избирком заявление на участие в выборах губернатора Архангельской области от партии "Яблоко", однако избирком отказал ему в регистрации. Оспорить решение в суде Мандрыкину не удалось.

В 2021 году Мандрыкин участвовал в выборах депутатов Государственной думы по одномандатному округу № 72, но не набрал нужного количества голосов для прохождения в парламент.