{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Полиция провела проверку в офисах экс-кандидата в депутаты ГД в Архангельской области

Речь идет об агентстве недвижимости "Вариант" в Северодвинске

АРХАНГЕЛЬСК, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции провели проверочные мероприятия в офисах агентства недвижимости "Вариант" в Северодвинске Архангельской области, генеральным директором которого является экоактивист, бывший кандидат в депутаты Госдумы и намеревавшийся баллотироваться в губернаторы области Олег Мандрыкин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД России по Архангельской области.

"Проведены проверочные мероприятия в офисах агентства недвижимости "Вариант", - сказали в пресс-службе.

Ранее ряд СМИ сообщил об обысках в офисах агентства недвижимости, о которых заявил сам Мандрыкин, однако он сам пока не ответил на запрос ТАСС.

Мандрыкин является бизнесменом и активистом движения "Чистый Север 29". В 2020 году он подавал в региональный избирком заявление на участие в выборах губернатора Архангельской области от партии "Яблоко", однако избирком отказал ему в регистрации. Оспорить решение в суде Мандрыкину не удалось.

В 2021 году Мандрыкин участвовал в выборах депутатов Государственной думы по одномандатному округу № 72, но не набрал нужного количества голосов для прохождения в парламент.

Теги
РоссияАрхангельская область
CК завершил расследование второго уголовного дела красноярского бизнесмена Быкова
Он обвиняется в организации убийства и покушении на убийство
Читать полностью