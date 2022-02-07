CК завершил расследование второго уголовного дела красноярского бизнесмена Быкова

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование второго уголовного дела красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, обвиняемого в организации убийства и покушении на убийство. Об этом сообщили журналистам в управлении СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

31 августа прошлого года присяжные заседатели в Свердловском районном суде Красноярска вынесли обвинительный вердикт по делу Быкова, обвиняемого в организации убийств Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году. Присяжные также решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. 7 сентября суд приговорил Быкова к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Первым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела по обвинению Анатолия Быкова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к совершению убийства по найму), ч. 4 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство к покушению на совершение убийства двух лиц, по найму)", - сообщил представитель ведомства. Дело направлено прокурору края для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2004 году Быков запланировал убить 42-летнего бизнесмена (Андрея Неколова - прим. ТАСС) и дал указания своему знакомому убить его за 50 тысяч долларов США. Затем Быков спланировал, считают следователи, убить 38-летнего предпринимателя (Андрея Грабовского). "Он дал указание перенести совершение убийства 42-летнего красноярского бизнесмена, а сначала совершить убийство 38-летнего красноярского бизнесмена", - сообщили в ведомстве. 1 ноября 2004 года автомобиль Грабовского был расстрелян из автомата, но в бизнесмена не попали. В январе 2005 года в центре города был застрелен Неколов. Но Быков выплатил киллеру 10 тыс. долларов США. Уголовное дело было объединено в одно производство.

В октябре прошлого года в отношении Быкова было возбуждено еще одно уголовное дело - о подстрекательстве к убийству одного из криминальных авторитетов в 1998 году. Еще по одному уголовному делу Быков подозревается в руководстве преступным сообществом. Также ранее Следственный комитет прекратил уголовное преследование бизнесмена за неуплату налогов в связи с тем, что он полностью возместил ущерб.