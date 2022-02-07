В Забайкалье возбудили дело после гибели двух детей после пожара в бане

ЧИТА, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи в понедельник возбудили уголовное дело после гибели двух детей при пожаре в бане в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края, сообщил журналистам старший помощник руководителя СУ СКР по Забайкальскому краю Егор Марков.

"6 февраля 2022 года в городе Петровске-Забайкальском при пожаре в бане пострадали три человека - мужчина 1989 года рождения и двое малолетних детей. Пострадавшие госпитализированы в местную больницу, где 7 февраля 2022 оба ребенка скончались. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - сказал Марков.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого минздрава, оба ребенка умерли в больнице: "Пострадавшие в пожаре госпитализированы в Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу. Двое детей скончались. Травмы, полученные ими в пожаре, не были совместимы с жизнью. Один пострадавший находится в отделении реанимации, состояние стабильно тяжелое, получает всю необходимую помощь", - сказали в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Забайкалью, мужчина до прибытия пожарных вывел из загоревшейся бани двух детей 2014 и 2017 года рождения, всех их после оказания экстренной помощи с ожогами головы, рук и тела разной степени тяжести отправили в больницу.