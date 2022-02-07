Пострадавший при взрыве газа в квартире в Нижнем Новгороде умер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчина, пострадавший при взрыве газа в квартире в Нижнем Новгороде на проспекте Ленина, умер, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.

"Да, [умер]", - сообщили в управлении.

По информации пресс-службы ГУ МЧС, в 20:21 мск 3 февраля поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже жилого дома на проспекте Ленина. Из здания были эвакуированы 49 человек. По данным пресс-службы губернатора региона, пострадал мужчина, который с ожогами 75-80% тела был госпитализирован. Еще одной женщине с гипертоническим кризом медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации она отказалась.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей"). Позднее в управлении СК РФ по региону сообщили, что газовое оборудование в пострадавшей от взрыва газа квартире было исправно, при этом одна из рассматриваемых версий случившегося - нарушение обращения с оборудованием самим жильцом.

Ранее также сообщалось, что жителям пострадавших квартир выплатят материальную помощь. Часть жильцов подъезда уже вернулись в свои квартиры.