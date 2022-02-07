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Таксист сбил двух человек на пешеходном переходе на севере Москвы

Инцидент произошел на Солнечногорской улице в районе дома 5, корпус 1

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Водитель легкового автомобиля сбил двух человек на нерегулируемом пешеходном переходе на Солнечногорской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На Солнечногорской улице в районе дома 5, корпус 1 водитель легкового автомобиля совершил наезд на пешеходов, проходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По предварительным данным, в результате пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства и причины случившегося.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что пешеходов сбил водитель такси.

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