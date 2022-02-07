Польша выдала России обвиняемую в крупном мошенничестве

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Польша выдала России директора турфирмы, обвиняемую в крупном мошенничестве. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Генпрокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Республики Польша экстрадировали в Россию Лилию Коваленко. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - говорится в сообщении. Коваленко была директором ООО "Восьмое небо-тур".

По данным следствия, она с 16 марта по 16 июня 2015 года в Вологде заключила с четырьмя гражданами договоры по подбору и бронированию туристических путевок, получила денежные средства в размере около 700 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Однако взятые на себя обязательства не выполнила и скрылась.

По поручению Генеральной прокуратуры Коваленко была объявлена в международный розыск. В июле 2021 года ее задержали на территории Польши. "Получив соответствующий запрос, компетентные органы данного государства приняли положительное решение об экстрадиции обвиняемой. В сопровождении спецконвоя Лилия Коваленко доставлена в Россию", - добавили в ведомстве.