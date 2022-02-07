Бывшего топ-менеджера саратовского филиала РЖД приговорили к шести годам за коррупцию

ТАСС, 7 февраля. Суд в Саратове приговорил бывшего начальника Приволжской дирекции по тепловодоснабжению (структурное подразделение филиала РЖД) Александра Кобзева, обвиняемого в получении крупной взятки, к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф на 6 млн рублей и запретил занимать определенные должности в течение четырех лет, передает пресс-служба Фрунзенского районного суда Саратова.

"С учетом всех обстоятельств содеянного и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, приговором суда Кобзев А. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний ему назначено наказание с применением ст. 69 УК РФ в виде шести лет лишения свободы со штрафом в размере 6 000 000 рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, на срок четыре года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе судебного следствия установлено, что в августе и сентябре 2020 года Кобзев заключил договоры с организацией на проведение аварийно-восстановительных работ на теплотрассе станции Балаково на сумму свыше 11 млн рублей и на водопроводной сети станция Саратов-1 на сумму более 8 млн рублей. В октябре 2020 года подсудимый потребовал от директора организации передать ему 25% от суммы заключенных договоров для принятия должностными лицами Приволжской дирекции по тепловодоснабжению и Приволжского регионального центра безопасности соответствующих решений при подписании актов о выполнении работ по указанному договору.

Как сообщал ТАСС, Кобзева задержали в декабре 2020 года при получении 1,2 млн рублей.

Во время судебного разбирательства подсудимый признал свою вину в полном объеме, сообщили в суде, отметив, что приговор в силу не вступил и может быть обжалован в течение 10 дней.