Уголовное дело возбудили в Вологодской области после массовых отключений электроэнергии

ВОЛОГДА, 7 февраля. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Вологодской области возбудили уголовное дело по итогам прокурорской проверки после многочисленных отключений электроэнергии. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в 2021 году зафиксировано 774 факта отключения электроэнергии, в 2022-м - 137, сообщила прокуратура области.

"В связи с многочисленными отключениями электроэнергии на территории области на основании материалов прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. По результатам проведенного анализа установлено, что в ситуации, осложненной неблагоприятными погодными условиями, на территории региона в 2021 году произошло 774 факта отключения электроэнергии, в 2022-м произошло 137 фактов отключения электроэнергии. При этом в зоне присутствия вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" зафиксировано 585 фактов отключения электроэнергии в 2021 году и 126 фактов - в 2022-м", - говорится в сообщении прокуратуры.

Для установления причин и условий возникновения высокого количества сбоев и аварий на линиях электропередачи органами прокуратуры области совместно со специалистами контролирующих органов проведена проверка деятельности вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад". В результате установлено, что разработанный и утвержденный в 2021 году план мероприятий вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" по повышению надежности, в который были включены мероприятия по расчистке и расширению просек, замене неизолированного провода и замене опор, не обеспечивает бесперебойное и надежное электроснабжение потребителей Вологодской области. В частности, проверка выявила, что вологодский филиал ПАО "Россети Северо-Запад" не обеспечил минимальную ширину просек, что повлекло падение деревьев на линии электропередачи.

Кроме того, массовые аварийные отключения явились следствием подхода вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" к вопросам модернизации и обновления электросетевого комплекса, а также интенсивности и эффективности инвестиций. "Значительный износ оборудования и электросетей, недостаточный контроль со стороны руководства филиала за своевременным осмотром и обслуживанием электросетевого имущества спровоцировали возникновение часто повторяющихся аварий и инцидентов", - констатировала областная прокуратура.

На основании материалов прокурорской проверки старшим следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По фактам выявленных нарушений прокуратурой области руководителю вологодского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" внесено представление, добавили в надзорном органе.