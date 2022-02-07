При пожаре в жилом доме в Рязанской области пострадали трое детей

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме в деревне Ласково Рязанской области, в результате которого пострадали трое маленьких детей. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в прокуратуре региона.

Пожар произошел около 6:00 7 февраля в деревне Ласково Рязанского района. В результате возгорания был уничтожен жилой дом площадью 300 кв. м. Ликвидацию огня объявили в 10:00 мск, в тушении участвовали 18 человек.

"Прокуратура Рязанской области организовала проверку по факту пожара в жилом доме, в результате которого с отравлением продуктами горения были госпитализированы дети 2017, 2018 и 2021 годов рождения, их жизни вне опасности. Проверка поручена прокуратуре Рязанского района", - сообщили в прокуратуре.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность газового отопительного котла.