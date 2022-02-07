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В Сочи проводят проверку после инцидента, где ребенок провалился в сугроб при катании

Инцидент произошел на одном из горнолыжных курортов города, ребенка вытащили из снежной ямы спускавшиеся следом за ним сноубордисты

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Прокуратура в Краснодарском крае организовала проведение проверки после инцидента в Сочи, где на одном из горнолыжных курортов сноубордисты спасли ребенка, провалившегося в сугроб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края в понедельник.

В выходные в местных сообществах в социальных сетях опубликовали видеозапись, где зафиксировано, как несколько человек достают из сугроба провалившегося туда ребенка, авторы уточняли, что инцидент произошел на одном из горнолыжных курортов в Сочи, при спуске на лыжах ребенок якобы провалился в снежную яму, его заметили и спасли спускавшиеся следом сноубордисты.

"Организовано проведение проверки, устанавливаются обстоятельства случившегося", - сообщили в ведомстве, уточнив, что на данный момент также устанавливают участники событий.

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