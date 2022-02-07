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В суд Екатеринбурга поступил иск бизнесмена Пригожина против редакции Znak.com

Евгений Пригожин хочет взыскать с редакции издания 5 млн рублей из-за текста об информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Суд Екатеринбурга зарегистрировал иск бизнесмена Евгения Пригожина против редакции Znak.com, следует из картотеки дел Октябрьского районного суда.

Согласно материалам картотеки, иск Пригожина поступил в суд, материалы переданы судье. Ответчиками указаны учредитель Znak.com Оксана Панова и главный редактор издания Мария Плюснина.

Ранее редакция Znak.com в своем Telegram-канале сообщала, что бизнесмен Евгений Пригожин подготовил иск против Znak.com из-за текста об информационной кампании против губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. По данным редакции, Пригожин требует взыскать с редакции 5 млн рублей. Редакция Znak.com отмечала, что не согласна с претензиями Пригожина.

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