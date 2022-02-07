Из-за съехавшего в колею грузовика во Владимирской области задерживаются два поезда

ТАСС, 7 февраля. Грузовой автомобиль съехал в колею на железнодорожном переезде 103 км во Владимирской области, перекрыв движение по первому и второму главным путям. В результате два пригородных поезда сообщением Москва - Александров и Москва - Балакирево задерживаются, сообщила в понедельник пресс-служба Московской железной дороги.

"Грузовой автомобиль съехал в колею, перекрыв движение по первому и второму главным путям. <…> В результате в пути задерживаются два пригородных поезда сообщением Москва - Александров №6332 на 28 минут и Москва - Балакирево №6334 на 11 минут", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 7 февраля в 18:51 мск на железнодорожном переезде 103 км, расположенном на участке Струнино - Арсаки Ярославского направления. "Дежурный по переезду включил заградительный сигнал и сообщил локомотивным бригадам приближающихся поездов о препятствии на пути, благодаря чему удалось предотвратить ДТП", - добавили в пресс-службе, отметив, что машину убрали с путей в 19:26 мск.