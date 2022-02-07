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Пропал главврач поликлиники Обухова Вадим Евдокимов

Два дня поисков пока не дали результатов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заведующий взрослой поликлиникой Обухово Вадим Евдокимов пропал в воскресенье.

Как сообщается на сайте поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", 59-летний Евдокимов Вадим Михайлович пропал 6 февраля в селе Балобаново Богородского городского округа Подмосковья. Он был одет в красную куртку, серые спортивные штаны, черные ботинки, на голове - черно-желто-зеленая шапка. Среди примет отмечен рост около 170 см, нормальное телосложение, седые волосы с залысинами и карие глаза.

Два дня поисков пока не дали результатов, во вторник планируется новый выезд добровольцев.

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