Житель Тюменской области получил восемь лет колонии за изнасилование 17-летней племянницы

ТЮМЕНЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Жителя поселка Новоселезнево Казанского района Тюменской области приговорили к восьми годам лишения свободы за насилие над несовершеннолетней племянницей. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Следствие и суд установили, что 15 июля 2021 года пьяный мужчина у себя дома, применяя насилие к своей 17-летней племяннице, совершил в отношении нее преступления против половой неприкосновенности.

"Собранные Ишимским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю поселка Новоселезнево Казанского района 1974 года рождения. <...> Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера с применением насилия совершенные в отношении несовершеннолетней". Приговором суда виновному назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.