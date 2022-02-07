Водитель легкового автомобиля сбил дошкольника в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai Accent произошло в понедельник в Ростове-на-Дону. Под колеса попал ребенок 2016 года рождения, его госпитализировали, сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла около 16:40 мск на улице Содружества. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent не успел среагировать на выход из-за припаркованного транспорта пешеходов - маму с двумя несовершеннолетними детьми 2014 и 2016 годов рождения, которые переходили дорогу в неустановленном месте.

"В результате ДТП пострадал пешеход 2016 года рождения, госпитализирован", - говорится в сообщении.

В отделе пропаганды уточнили, что непосредственно перед столкновением ребенок вырвался из рук женщины и побежал через проезжую часть.