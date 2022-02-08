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Детей эвакуируют из школ Биробиджана после сообщений о минировании

Службы экстренного реагирования начали проверку зданий

ТАСС, 8 февраля. Сообщения о минировании поступили в школы Биробиджана. Детей эвакуируют, службы экстренного реагирования начали проверку зданий, сообщается во вторник на странице городской администрации в Instagram.

"В Биробиджане приступили к эвакуации детей из школ из-за поступившей на электронные почты информации о минировании зданий. Службы экстренного реагирования выдвинулись на место", - говорится в сообщении.

Первый заместитель главы мэрии Константин Ананьев разъяснил, что всех детей отпустили домой. "По каждому сообщению правоохранительные органы проводят комплекс мероприятий по проверке поступившей информации. Также устанавливаются лица, причастные к анонимным сообщениям о минировании зданий. Пока здания не будут проверены и руководители школ не получат на руки необходимые документы, образовательный процесс не начнется", - сказал Ананьев.

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