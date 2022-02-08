В селе в Якутии жители более чем 130 домов остались без тепла из-за аварии на сетях

ЯКУТСК, 8 февраля. /ТАСС/. Подача теплоснабжения нарушена в селе Чурапча в Якутии из-за повреждения теплотрассы в результате обрушения части здания недействующей котельной. Под ограничением находятся свыше 130 жилых домов и пять соцобъектов, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Министерства ЖКХ и энергетики Якутии.

По предварительным данным ведомства, без тепла остались более 900 человек.

"По информации ГУП "ЖКХ Республики Саха (Якутия)", в 01:06 (19:06 мск 7 февраля - прим. ТАСС) произошло обрушение здания недействующей котельной на тепловые сети по улице Олимпийская. Вследствие чего остановлена работа газовой котельной "Гимназия". Под ограничением находятся 132 жилых дома, из них семь многоквартирных домов по улицам Олимпийская, Западная, Эрилик Эристиин, Ленина, Петровского, Дьуон Дьанылы, а также пять социальных объектов", - говорится в сообщении.

Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы на сетях теплоснабжения: отключен поврежденный участок теплотрассы, расчищены завалы, ведутся сварочные работы. По состоянию на 05:10 (23:10 мск 7 февраля) половина объема работ была завершена. "Как доложил глава Чурапчинского улуса (района - прим. ТАСС) Степан Саргыдаев, на месте создан оперативный штаб, идет мобилизация всех коммунальных служб и специалистов (слесарей, сварщиков). Организован подворовой обход домов. Созданы бригады в составе работников управляющих компаний "Хатан" и "Дьулуур" и частных специалистов. Для жителей созданы пункты временного размещения с горячим питанием", - добавили в министерстве.

Прокуратура Чурапчинского района организовала проверку, в ходе которой оценит соблюдение требований законодательства собственником котельной. По данным ведомства, эксплуатация котельной была прекращена в 2016 году. На место происшествия выехал прокурор района.

Согласно данным Якутского гидрометцентра, утром в селе Чурапча температура воздуха составляет минус 38 градусов.