Учеников 20 школ Магадана эвакуировали из-за сообщения о минировании

ТАСС, 8 февраля. Анонимное сообщение о минировании 20 школ Магадана во вторник поступило в мэрию города. Учеников и сотрудников эвакуировали, сообщили журналистам в пресс-службе правительства Магаданской области.

"Письмо пришло в адрес мэрии города Магадана, до нас довели информацию. Детей эвакуировали из всех 20 школ города, кроме вечерних образовательных учреждений. Там учебный процесс начинается позже, но преподавателей вывели из зданий. Детей младшей школы завели в детские сады, оттуда их забирают родители. Старшие школьники отпущены домой", - рассказали в правительстве области со ссылкой на администрацию города.